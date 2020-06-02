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قصف جوي ومدفعي يكبد الميليشيا خسائر كبيرة شرقي صنعاء

قصف جوي ومدفعي يكبد الميليشيا خسائر كبيرة شرقي صنعاء
http://almnatiq.net/?p=870360
المناطق - واس

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي استهدف صباح اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.
وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.
وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

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