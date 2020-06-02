جوازات القصيم تنفذ عدد من الاجراءات الاحترازية استعداد لعودة العمل

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​انفاذا للتوجيهات الصادرة بشأن إجراء الاحترازات الخاصة لمواجهة فايروس كورونا بعد عودة الأعمال للمقار الحكومية وبمتابعة من مدير جوازات منطقة القصيم العميد عبدالرحمن بن رحمه الشبرمي قامت جوازات منطقة القصيم بعدد من الاجراءات الاحترازية والوقائية وآلية تطبيق التباعد الاجتماعي لمنسوبيها وكذلك لمراجعي الجوازات وذلك من ضمن استعداداتها لعودة استقبال المراجعين. حيث تم وضع ملصقات التباعد بالمسافة الكافيه للمراجعين وكذلك تم تعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج. و جرى بث عدد من الرسائل الاعلاميه التوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات وكذلك استخدام المعقمات وغيره من الرسائل التوعوية..

