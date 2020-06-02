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لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة

لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة

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لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة

لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة
http://almnatiq.net/?p=870379
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل بمحافظة صامطة.
وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
مشيدًا سموه ، بما قدمه الفقيد الشيخ حربان آل حيدر خلال عمله من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن .
فيما عبر ابن الفقيد الشيخ الحسن بن حربان وأسرة آل حيدر عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .

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