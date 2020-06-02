قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل بمحافظة صامطة.
وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
مشيدًا سموه ، بما قدمه الفقيد الشيخ حربان آل حيدر خلال عمله من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن .
فيما عبر ابن الفقيد الشيخ الحسن بن حربان وأسرة آل حيدر عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .
لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل بمحافظة صامطة.
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