لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لأبناء وذوي أسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمركز القفل بمحافظة صامطة.

وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

مشيدًا سموه ، بما قدمه الفقيد الشيخ حربان آل حيدر خلال عمله من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن .

فيما عبر ابن الفقيد الشيخ الحسن بن حربان وأسرة آل حيدر عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .