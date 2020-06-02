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“الداخلية” تعلن عن إجراءات وتدابير “بروتوكولات” وقائية إضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار كورونا

“الداخلية” تعلن عن إجراءات وتدابير “بروتوكولات” وقائية إضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار كورونا

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“الداخلية” تعلن عن إجراءات وتدابير “بروتوكولات” وقائية إضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار كورونا

“الداخلية” تعلن عن إجراءات وتدابير “بروتوكولات” وقائية إضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=870394
المناطق - الرياض

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 6/ 10/ 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.
وأوضح المصدر أن “البروتوكولات ” الوقائية الإضافية تشمل قطاعات ( المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات ـ ، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع ).
ويوضح الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالي:
‏https://covid19awareness.sa/archives/5460
وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.

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