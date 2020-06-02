احدث الأخبار

الولايات المتحدة تسجّل 14790 إصابة و 761 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 “تقويم التعليم” تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات
أبرز المواد
 مجلس الشورى يؤكد على ضرورة توضيح الجهات الحكومية معايير التوظيف
أبرز المواد
 أمريكا.. أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعزز تنظيمات المشاركة في الأبراج برفع نسبة المشاركة فيها
أبرز المواد
 “الداخلية” تعلن عن إجراءات وتدابير “بروتوكولات” وقائية إضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار كورونا
أبرز المواد
 تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة 50 كجم بحيث لا يتجاوز 49.35 ريال
أبرز المواد
 الربيعة: السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن
أبرز المواد
 ما هو فيروس إيبولا.. الوباء القادم من الكونغو الديمقراطية؟
أبرز المواد
 لأمير محمد بن عبدالعزيز يواسي ذوي أسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة
منطقة جازان
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 96 وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً
أبرز المواد
 كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الشهادات الجامعية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الولايات المتحدة تسجّل 14790 إصابة و 761 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 14790 إصابة و 761 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
“تقويم التعليم” تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات

“تقويم التعليم” تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات

أبرز المواد
مجلس الشورى يؤكد على ضرورة توضيح الجهات الحكومية معايير التوظيف

مجلس الشورى يؤكد على ضرورة توضيح الجهات الحكومية معايير التوظيف

أبرز المواد
أمريكا.. أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن

أمريكا.. أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن

أبرز المواد

الولايات المتحدة تسجّل 14790 إصابة و 761 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 14790 إصابة و 761 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=870404
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 14,790 إصابة مؤكدة و 761 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,802,470 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 105,157 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

“تقويم التعليم” تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات

“تقويم التعليم” تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات
مجلس الشورى يؤكد على ضرورة توضيح الجهات الحكومية معايير التوظيف

مجلس الشورى يؤكد على ضرورة توضيح الجهات الحكومية معايير التوظيف
أمريكا.. أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن

أمريكا.. أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*