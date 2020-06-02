الولايات المتحدة تسجّل 14790 إصابة و 761 حالة وفاة بكورونا

المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 14,790 إصابة مؤكدة و 761 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,802,470 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 105,157 حالة وفاة.