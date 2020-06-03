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نيويورك تمدد حظر التجول الليلي وترفض نصيحة ترامب

نيويورك تمدد حظر التجول الليلي وترفض نصيحة ترامب
http://almnatiq.net/?p=870420
المناطق - الرياض

أعلن رئيس بلدية نيويورك، الثلاثاء، أن حظر التجول الذي أعلن في المدينة بعد تظاهرات عنيفة وعمليات سرقة، سيبقى ساريا حتى الأحد المقبل، رافضا نشر الحرس الوطني في العاصمة الاقتصادية الأميركية بناء على مطالبة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح بيل دي بلازيو أن هذا الاجراء الاستثنائي سيسري من الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا، بعدما شهد قلب مانهاتن وبعض أحياء برونكس عمليات نهب عدة مساء الاثنين، في اليوم الأول من حظر التجول.

وبعد صور تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان يقيم في الجادة الخامسة بنيويورك على مقربة من بعض المتاجر التي استهدفت الاثنين، المدينة إلى “التحرك سريعا والاستعانة بالحرس الوطني”.

لكن دي بلازيو اعتبر أن المدينة لا “تحتاج” إلى هذا الأمر بفضل شرطييها الذين يتجاوز عددهم 36 ألفا، وهو أكبر عدد في البلاد.

وقال “سنتخذ تدابير فورا لاعادة النظام والهدوء. أعلم أننا سنتجاوز ذلك، سنشهد بعض الأيام الصعبة لكننا سننجح”.

من جهته، اعتبر حاكم نيويورك أندرو كومو أن عمليات النهب مساء الاثنين “لا يمكن تبريرها”، لافتا إلى أن رئيس البلدية والشرطة “لم يقوما بعملهما”.

وقال كومو في مؤتمر صحفي : “أعتقد ان رئيس البلدية يقلل من حجم المشكلة، لا اعتقد أنهم استعانوا بعدد كاف من عناصر الشرطة للرد” على ما حصل.

لكن الحاكم رفض نشر الحرس الوطني، مشددا على أن ذلك يعني تعليق عمل رئيس البلدية الأمر الذي سيؤدي إلى “تدهور الوضع”.

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