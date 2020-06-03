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سفينة شحن تركية محملة بآليات عسكرية تصل مصراتة

سفينة شحن تركية محملة بآليات عسكرية تصل مصراتة
http://almnatiq.net/?p=870426
المناطق - الرياض

رصد الجيش الوطني الليبي سفينة شحن تركية تحمل آليات عسكرية وهي تصل ميناء مصراتة، قادمة من إسطنبول، قبل ظهر الثلاثاء، حسبما قال المتحدث العسكري اللواء أحمد المسماري.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن السفينة مملوكة لشركة تركية، وكانت تحمل دبابات من نوع إم 60، وتزامن إبحارها مع حركة لفرقاطات تركية كانت قريبة منها في المنطقة.

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي رصد أيضا باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية، ولم تعترضها، كونها ليست مشاركة في عملية “إيريني” الأوروبية.

وكان المسماري قال، مساء الاثنين، إن عمليات عسكرية كبيرة تجري في محاور طرابلس، حيث توفر القوات الجوية مظلة فوق منطقة غريان باتجاه العزيزية لمنع تجمع الميليشيات، مضيفا “قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات”.

كما أشار إلى أن “أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم، ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب”.

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