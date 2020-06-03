الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المناطق - الرياض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، بعد قيام العديد من الدول والولايات الأمريكية بتخفيف قيود العزل العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 267.63 نقطة، أو 1.05 بالمئة، إلى 25742.65 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.09 نقطة، أو 0.82 بالمئة، ليغلق عند 3080.82 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 56.33 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 9608.38 نقطة.