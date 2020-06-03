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رئيس مشروع البحر الأحمر ضمن أقوى 3 شخصيات في عالم البناء والتطوير لعام 2020

رئيس مشروع البحر الأحمر ضمن أقوى 3 شخصيات في عالم البناء والتطوير لعام 2020
http://almnatiq.net/?p=870437
أملج- فايز السميري:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة للمشروع السياحي الأكثر طموحًا في العالم، عن اختيار رئيسها التنفيذي جون باغانو ضمن المراتب الثلاثة الأولى لأقوى 100 في عالم البناء الصادرة عن مجلة )كونستركشن ويك (Construction Week للعام 2020.
وقالت الشركة في تغريدة لها على حسابها في تويتر: “نفخر بتواجد الرئيس التنفيذي لشركتنا #جون_باغانو في المركز الثالث ضمن قائمة “100” شخصية الأقوى تأثيرًا في عالم البناء الصادرة عن Construction Week للعام 2020؛ إِنْجازٌ آخر يعكس جهود فريقنا لتطوير #مشروع_البحر_الاحمر”.
ويشغل جون باغانو، منصب الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر منذ يناير عام 2018، ويضطلع بمهمة قيادة الشركة نحو تطوير مشروع البحر الأحمر، وتحويله إلى وجهة سياحية عالمية ومستدامة، مستنداً في ذلك إلى خبراته ومعرفته ‏المتعمقة التي تزيد عن 35 عاماً في أعمال التطوير.
قبل انضمامه إلى شركة البحر الأحمر للتطوير، تقلد باغانو منصب رئيس شركة بها مار للتنمية المحدودة (BDMC) ومقرها ناسو في جزر الباهاما، حيث أدارة فيها عمليات الاستحواذ، والتخطيط الرئيس، وهيكلة المشاريع، والتمويل، وإدارة الأصول، ثم انتقل إلى مشروع كناري في العاصمة البريطانية لندن، وتولى فيها العديد من المناصب التنفيذية لفترة تزيد عن 23 عاماً.
ويحمل باغانو درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة تورنتو في كندا.
” تُعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير “مشروع البحر الأحمر” الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة “28” ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من “90” جزيرة وبحيرة بكر، بالإضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.
ستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.
وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول “3.3” كم ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير “القرية السكنية العمالية” التي ستضم نحو 14 ألف عامل.

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