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هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على نجران وجازان وعسير

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على نجران وجازان وعسير
http://almnatiq.net/?p=870443
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير

فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج

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