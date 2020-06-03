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رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في اتصال مع ترامب

رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في اتصال مع ترامب
http://almnatiq.net/?p=870444
المناطق_الرياض

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

وأفاد المتحدث باسم موريسون في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني بأن “رئيس الوزراء قال إن من دواعي سروره مرة أخرى أن يقبل الدعوة لحضور قمة السبع كما فعل العام الماضي عندما دعاه الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا”

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيؤجل القمة إلى سبتمبر أو ما بعد ذلك وسيوسع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند

وكان موريسون من بين قلة من زعماء الذين قاموا بزيارة دولة لواشنطن أثناء فترة حكم ترامب وأعلن الزعيمان صراحة عن صداقتهما

وتجنب موريسون، على النقيض من بعض الزعماء الأوروبيين، توجيه النقد لترامب علنا وتحالف مع الولايات المتحدة في موقفها المتشدد من الصين الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا

وتوترت العلاقات بين كانبيرا وبكين وسط اتهامات أستراليا للصين بالتدخل في شؤون داخلية ووسط مخاوف بشأن ما تعتبره أستراليا تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادي

ولا يواجه حضور أستراليا قمة مجموعة السبع أي معارضة لكن جاستن ترودو رئيس وزراء كندا رفض اقتراح ترامب دعوة روسيا

جدير بالذكر أن ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه باعتزامه عقد اجتماع موسع لمجموعة السبع في وقت لاحق هذا العام وفقا لما ذكره الكرملين يوم الاثنين

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