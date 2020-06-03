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طبيبة “ستينية” تروي قصة تطوعها لإنقاذ مرضى كورونا

طبيبة “ستينية” تروي قصة تطوعها لإنقاذ مرضى كورونا

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طبيبة “ستينية” تروي قصة تطوعها لإنقاذ مرضى كورونا

طبيبة “ستينية” تروي قصة تطوعها لإنقاذ مرضى كورونا
http://almnatiq.net/?p=870447
المناطق_متابعات

كشفت الطبيبة سميحة سنان، عن قصة تطوعها للعمل مع وزارة الصحة لرعاية مرضى كورونا في مكة المكرمة، رغم أن عمرها فوق الستين عاماً والكثيرين نصحوها بألا تفعل خوفاً عليها.

وأوضحت في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنها كانت من أوائل المتطوعين على المنصة وكانت تدعو كل يوم أن يتم الموافقة، ثم تلقت اتصالاً من مسؤولين بوزارة الصحة الذين أبدوا في البداية خوفهم عليها لكبر سنها، لكنها أكدت رغبتها في المشاركة في جهود مكافحة الجائحة.

وأشارت أن الكثيرين من أهلها وصديقاتها نصحوها بألا تتطوع لكنها أصرّت على ذلك، مبينة أن موقفها كان دافعاً قوياً لتتطوع ابنتها هي أيضاً للمشاركة في هذه الجهود.

وأضافت: الدافع الذي جعلها ترغب في التطوع هو الارتفاع في عدد الحالات الذي حدث، فشعرت بأن وجودها مع منسوبي الصحة ضروري جدا في هذه المرحلة تحديدا.

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