عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الزعاق : اليوم بداية موسم مربعانية القيظ وهذه صفاته ومراحله

الزعاق : اليوم بداية موسم مربعانية القيظ وهذه صفاته ومراحله

أبرز المواد
رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في اتصال مع ترامب

رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في اتصال مع ترامب

أبرز المواد
11.590 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

11.590 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أبرز المواد
هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على نجران وجازان وعسير

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على نجران وجازان وعسير

أبرز المواد

الزعاق : اليوم بداية موسم مربعانية القيظ وهذه صفاته ومراحله

الزعاق : اليوم بداية موسم مربعانية القيظ وهذه صفاته ومراحله
http://almnatiq.net/?p=870457
المناطق_الرياض

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن يوم أمس (الثلاثاء) كان آخر أيام موسم الكنة، الذي يسبق موسم مربعانية القيظ الذي بدأ اليوم (الأربعاء)، وسمي بذلك لأن مدته 40 يوماً

وأضاف الزعاق أن في هذا الموسم تنافس منطقتنا وخاصة الكويت والأحساء والخرج على أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، كما أنه يعد نهاية الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل مناطق المملكة

وأشار إلى أن المربعانية هي بداية الحر الفعلي النهاري أما الأجواء الليلية فلا تزال معتدلة، مبيناً أنه يمثل بداية غزارة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان، وبداية موسم الغبيرة على جازان

وأوضح أن القيظ 3 شهور بداية وشدة ونهاية، فالبداية من مربعانية القيظ وفيه يكون نجم الثريا، والثاني يسمى جمرة القيظ ويمتاز بشدة الحر، أما الثالث فتقل فيه شدة الحرارة

روابط ذات صلة

رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في اتصال مع ترامب

رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في اتصال مع ترامب
11.590 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

11.590 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية
هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على نجران وجازان وعسير

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على نجران وجازان وعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*