الزعاق : اليوم بداية موسم مربعانية القيظ وهذه صفاته ومراحله

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن يوم أمس (الثلاثاء) كان آخر أيام موسم الكنة، الذي يسبق موسم مربعانية القيظ الذي بدأ اليوم (الأربعاء)، وسمي بذلك لأن مدته 40 يوماً

وأضاف الزعاق أن في هذا الموسم تنافس منطقتنا وخاصة الكويت والأحساء والخرج على أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، كما أنه يعد نهاية الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل مناطق المملكة

وأشار إلى أن المربعانية هي بداية الحر الفعلي النهاري أما الأجواء الليلية فلا تزال معتدلة، مبيناً أنه يمثل بداية غزارة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان، وبداية موسم الغبيرة على جازان

وأوضح أن القيظ 3 شهور بداية وشدة ونهاية، فالبداية من مربعانية القيظ وفيه يكون نجم الثريا، والثاني يسمى جمرة القيظ ويمتاز بشدة الحر، أما الثالث فتقل فيه شدة الحرارة