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إصابة شرطي في إطلاق نار بنيويورك والمشتبه به حالته حرجة

إصابة شرطي في إطلاق نار بنيويورك والمشتبه به حالته حرجة
http://almnatiq.net/?p=870470
المناطق_وكالات

قالت الشرطة الأمريكية إن مشتبها به في حالة حرجة كما أصيب واحد على الأقل من أفراد الشرطة بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص في منطقة مشروع كينجزبورو هاوسز للإسكان العام قبل أن تصل الشرطة وتطلق النار على المشتبه به.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث الذي وقع بعد التاسعة مساء لا علاقة له بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي لفظ أنفاسه بعد أن جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي أو أعمال النهب والسلب التي أعقبت ذلك.

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