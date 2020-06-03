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رئيس لجنة تراحم سابقا بتبوك الشيخ حسن بن حمود الشهري يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

رئيس لجنة تراحم سابقا بتبوك الشيخ حسن بن حمود الشهري يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
http://almnatiq.net/?p=870472
المناطق- تبوك
تعرض رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة تبوك سابقاً ” تراحم ” الشيخ حسن بن حمود الشهري لوعكة صحية أدخل على إثرها مستشفى محافظة النماص العام ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية غادر المستشفى وهو بصحة وعافية – والله الحمد – .
وبالتواصل مع إبنه ” رياض ” هاتفياً أكد بأن والده يقضي فترة نقاهة إلزامية بعيداً عن وسائل وآلية التواصل مع الجميع ، وأنه في تحسن مستمر ، وانفاذاً لتوجيهات الطاقم الطبي بضرورة الأبتعاد عن الهاتف، ونظراً لكثرة الاتصالات يتلمس العذر من الجميع على عدم رده ويؤكد أن مشاعر الكل لها المعنى الأبلغ عنده وعند أبناءه .
دعواتنا الصادقة له بالشفاء العاجل .

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