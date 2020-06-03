رئيس لجنة تراحم سابقا بتبوك الشيخ حسن بن حمود الشهري يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

المناطق- تبوك

تعرض رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة تبوك سابقاً ” تراحم ” الشيخ حسن بن حمود الشهري لوعكة صحية أدخل على إثرها مستشفى محافظة النماص العام ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية غادر المستشفى وهو بصحة وعافية – والله الحمد – .

وبالتواصل مع إبنه ” رياض ” هاتفياً أكد بأن والده يقضي فترة نقاهة إلزامية بعيداً عن وسائل وآلية التواصل مع الجميع ، وأنه في تحسن مستمر ، وانفاذاً لتوجيهات الطاقم الطبي بضرورة الأبتعاد عن الهاتف، ونظراً لكثرة الاتصالات يتلمس العذر من الجميع على عدم رده ويؤكد أن مشاعر الكل لها المعنى الأبلغ عنده وعند أبناءه .

دعواتنا الصادقة له بالشفاء العاجل .