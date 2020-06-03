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رئيس “سار” يكشف عن الفئات التي لن يسمح بركوبهم القطارات!

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رئيس “سار” يكشف عن الفئات التي لن يسمح بركوبهم القطارات!

رئيس “سار” يكشف عن الفئات التي لن يسمح بركوبهم القطارات!
http://almnatiq.net/?p=870477
المناطق_الرياض

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بشار المالك، الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطارات للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال المالك في لقائه مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”، إن أي شخص لا بد أن يمر بعملية الحجز؛ حيث تطرح عليه خلالها مجموعة من الأسئلة، حول أعراض لها علاقة بالفيروس أو مخالطة مصاب أو السفر خارج المملكة خلال 14 يومًا ماضية. مضيفا أن أي شخص لا يعطي الإجابات الكافية لن يسمح له بركوب القطار، ولن يسمح كذلك بالركوب إلا لمن تجاوز المراحل المتعددة من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن المطاعم بداخل القطارات مغلقة ولن يسمح بتقديم الوجبات داخل المطعم، لكن الخدمة متاحة للراكب وهو في مقعده لتقليل حركة الركاب، مضيفاً أن نوعية الأطعمة والمشروبات المقدمة تغيرت فلن يتم تسخين الوجبات وستكون مقتصرة على الأطعمة المغلفة .

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