الكشف عن قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري

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قرر مجلس إدارة الأهلي المصري مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي ورئيس هيئة الترفيه .

وينتظر آل الشيخ من الأهلي إعادة مبلغ 262 مليون جنيه هي مجموع تبرعات منحها كمكافآت للاعبين، إلى جانب صفقة صلاح محسن والتجديد لعبد الله السعيد، وكذلك المساعدة في إعارة عدد من اللاعبين للسعودية، فضلا عن بعض الترضيات للاعبين، أمثال أحمد فتحي، وكذلك المباريات الودية التي خاضها الفريق.

وأصدرت لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري التي قامت بأعمال التفتيش والمراجعة تقريرها الذي أسفر عن قبول تبرعات مالية من تركي آل الشيخ وآخرين بإجمالي 119,1 مليون جنيه فقط، عبارة عن “4,85 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال” حيث وافق مجلس إدارة النادي على قبولها، وتم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها.