احدث الأخبار

العثور على الكأس المقدسة لقتل فيروس كورونا!
أبرز المواد
 فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين
أبرز المواد
 الكشف عن قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري
أبرز المواد
 الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 2.4 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 1026 بلاغاً للشؤون الإسلامية بعد عودة إقامة صلاة الجماعة في المساجد
أبرز المواد
 بعد البصرة والكويت .. ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم بمنطقة سعودية
أبرز المواد
 وفاة 379.585 ألف شخص بفيروس كورونا حول العالم
أبرز المواد
 رئيس “سار” يكشف عن الفئات التي لن يسمح بركوبهم القطارات!
أبرز المواد
 إصابة شرطي في إطلاق نار بنيويورك والمشتبه به حالته حرجة
أبرز المواد
 رئيس لجنة تراحم سابقا بتبوك الشيخ حسن بن حمود الشهري يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
منطقة تبوك
 كينيا تخصص 200 مليون دولار للمواجهة.. والرئيس البوركيني يرفع حظر التجول
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

العثور على الكأس المقدسة لقتل فيروس كورونا!

العثور على الكأس المقدسة لقتل فيروس كورونا!

أبرز المواد
فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين

فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين

أبرز المواد
الكشف عن قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري

الكشف عن قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري

أبرز المواد
الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي

الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي

أبرز المواد

العثور على الكأس المقدسة لقتل فيروس كورونا!

العثور على الكأس المقدسة لقتل فيروس كورونا!
http://almnatiq.net/?p=870496

كشف علماء أن “اختراقا علميا” قائما على ضوء الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة، قد يكون سلاحا جديدا وقويا في الحرب ضد “كوفيد-19″.

ويعد التعرض الكيميائي أو الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة (UV)، من أكثر الطرق شيوعا لتطهير الأسطح من البكتيريا والفيروسات. وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وفي حالة الفيروسات، ينبغي أن يكون هناك مستويات عالية بما فيه الكفاية من الأشعة فوق البنفسجية – 200 إلى 300 نانومتر – لقتل الجراثيم غير المرغوب فيها.

وتوجد مثل هذه الأجهزة في الوقت الحاضر، ولكنها باهظة الثمن، وتستخدم مصابيح التفريغ التي تحتوي على الزئبق، وهي ضخمة وقصيرة العمر، وتتطلب كمية كبيرة من الطاقة لتعمل. كما أنها ليست مثالية تماما لمكافحة “كوفيد-19”.

ويعتقد الباحثون في ولاية بنسلفانيا وجامعة مينيسوتا واثنين من الجامعات اليابانية، أنهم وجدوا الكأس المقدسة للموصلات الشفافة، والتي يمكن أن تسمح لمصابيح LED رخيصة وسهلة الإنتاج، ينبعث منها ضوء الأشعة فوق البنفسجية بكثافة عالية بما يكفي لقتل فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين

فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين
الكشف عن قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري

الكشف عن قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري
الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي

الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*