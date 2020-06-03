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الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي

الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي
http://almnatiq.net/?p=870498
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، مساء الثلاثاء، نقل حوالي 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان راث هوفمان، في بيان إن القوات “في حالة تأهب قصوى” لكنها “لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية”.

ويأتي هذا التطور رغم تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي اعتبر أن عاصمة بلاده كانت المكان الأكثر أمانا في العالم الليلة الماضية في إشادة جديدة منه بالإجراءات التي اتخذها لفض الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريدة عبر “تويتر”: “كانت العاصمة واشنطن في الليلة الماضية المكان الأكثر أمانا في العالم”.

ونشر ترامب هذه التغريدة في ظل اتهامات واسعة له، بأنه أمر شخصيا بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض رغم سلمية المظاهرات، وذلك أثناء إلقائه كلمة حول الاضطرابات الحالية في البلاد.

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