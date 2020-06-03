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صندوق التنمية العقارية: تقديم قروض مدعُومة لأكثر من 291 ألف أسرة خلال 3 سنوات

صندوق التنمية العقارية: تقديم قروض مدعُومة لأكثر من 291 ألف أسرة خلال 3 سنوات

صندوق التنمية العقارية: تقديم قروض مدعُومة لأكثر من 291 ألف أسرة خلال 3 سنوات
http://almnatiq.net/?p=870499
المناطق_الرياض

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن الصندوق قدم نحو 291 ألف قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسرة السعودية من تملك مسكنها من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ بداية برنامج تحّول الصندوق قبل نحو ثلاث سنوات في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر مايو الماضي بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أن ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من نمو لعقود التمويل العقاري للأفراد من بداية يناير وحتى نهاية إبريل 2020م بنسبة 95% مسجلةً 86,345 عقداً بقيمة قاربت 40 مليار ريال مقارنةً بنحو 45,860 عقداً خلال الفترة نفسها من 2019م يؤكد ثقة وقناعة المستفيدين ببرنامج القرض المدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً استمرارية استفادة المواطنين من الخيارات التمويلية التي يقدمها برنامج القرض المدعُوم.

وأشار بن ماضي إلى إن النمو التصاعدي لعقود التمويل العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مؤشراً إيجابياً لاكتمال الحلول التمويلية والسكنية وتنوعها، إضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، مشيداً بالدعم الذي يحظى به الصندوق من قِبل مجلس إدارته برئاسة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل والذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، في المساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60% نهاية عام 2020م، و70% بحلول 2030م؛ مؤكداً التزام الصندوق بإيداع الدعم شهرياً لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان أو الصندوق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن انتهاء كامل قوائم الانتظار بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لديه مطلع عام 2020م ليتجاوز بذلك أكبر التحديات التي واجهته خلال أربعة عقود بعد إعلان التحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص ليساهم في تلبية متطلبات الأسر السعودية بتملك السكن من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم.

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