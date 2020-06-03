فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين

المناطق- تبوك

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يواصل فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك ، مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، استناداً للأمر الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الفريق المتحدث الرسمي للفريق المهندس عبد الرحمن بن نوح أن الفريق قام وبإشراف فني من مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بمساعدة الجهات ذات العلاقة في أعمال التعقيم والتجهيز، شملت ووضع علامات التباعد، والتنظيف والصيانة، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة المصلين ، مؤكداً أن المتطوعين سيقومون بالمشاركة في توعية المصلين بأهمية التباعد وعدم الازدحام لاسيما في صلاة الجمعة المرتقبة في مساجد المنطقة ، مشيراً إلى أن حوالي ٣٨ عضواً بالفريق ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد ، ضمن الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحرص فريق نبض الحياة التطوعي على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي للعديد من الأعمال والبرامج والحملات .