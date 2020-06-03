العمل لأصحاب نشاط مواد البناء: توظيف السعوديين أو مواجهة العقوبات

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المناطق_نجران

تابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، قرار التوطين بنشاط مواد البناء للتأكد من تطبيق القرار، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 42 محلاً وحصرت 107 موظفين سعوديين و5 موظفات سعوديات يعملون بالنشاط، فيما رصدت 103 وافدين من مختلف الجنسيات.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة حصرت 12 فرصة عمل بالنشاط جاري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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