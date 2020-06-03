احدث الأخبار

هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية
أبرز المواد
 النفط يرتفع بنسبة 2 % ويتخطى 40 دولارا
أبرز المواد
 تشغيل أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض يوليو المقبل
أبرز المواد
 ثقة بالاقتصاد السعودي .. الأجانب الأكثر شراء في الأسهم المحلية بـ 5.8 مليار ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تحدد 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتًا
أبرز المواد
 صندوق التنمية العقارية: تقديم قروض مدعُومة لأكثر من 291 ألف أسرة خلال 3 سنوات
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.31%
أبرز المواد
 العمل لأصحاب نشاط مواد البناء: توظيف السعوديين أو مواجهة العقوبات
أبرز المواد
 العثور على الكأس المقدسة لقتل فيروس كورونا!
أبرز المواد
 فريق نبض الحياة التطوعي يواصل مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين
أبرز المواد
 الجيش الأميركي يتدخل لحماية واشنطن.. بـ1600 جندي
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية

هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية

أبرز المواد
النفط يرتفع بنسبة 2 % ويتخطى 40 دولارا

النفط يرتفع بنسبة 2 % ويتخطى 40 دولارا

أبرز المواد
تشغيل أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض يوليو المقبل

تشغيل أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض يوليو المقبل

أبرز المواد
ثقة بالاقتصاد السعودي .. الأجانب الأكثر شراء في الأسهم المحلية بـ 5.8 مليار ريال

ثقة بالاقتصاد السعودي .. الأجانب الأكثر شراء في الأسهم المحلية بـ 5.8 مليار ريال

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بتبوك تحدد 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتًا

الشؤون الإسلامية بتبوك تحدد 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتًا
http://almnatiq.net/?p=870518
المناطق- تبوك
حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة “مؤقتاً” إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة القادم الثالث عشر من شهر شوال الجاري حتى إشعار آخر؛ وذلك لتخفيف الزحام عن الجوامع تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي أن الصلاة ستكون في مدينة تبوك في كل من: مسجد مقعد السبيعي ومسجد نوفل بن الحارث ومسجد خبيب بن عدي (المخلفي) في حي المصيف ومسجد الإمام الترمذي في حي الريان ومسجد عقيل طراد العنزي، ومسجد عبدالعزيز طاهر البلوي في حي الرابية، ومسجد مالك بن دينار في حي قرطبة، ومسجد أنس بن النظر في حي السنابل، ومسجد الرضوان في حي القادسية، ومسجد زيد بن حارثة في حي الورود، ومسجد ضرار بن الأزور بحي النظيم، ومسجد إلياس بن معاوية بحي التويجري.
وأضاف أنه ستقام في حي الروضة صلاة الجمعة في أربعة مساجد، هي: مسجد عمرو بن سلمة، ومسجد هلال بن أمية، ومسجد خالد بن زيد الأموي، ومسجد عبدالله بن مبارك، وفي حي النهضة ستقام في مسجد محمد بن علي بن أبي طالب، ومسجدي عبدالله بن عباس ومحمد القحطاني في العليا، ومسجد سعيد بن جبير في الأخوياء، وفي حي المروج ستقام في مسجدي نورة اليوسف ومحمد غنام، وفي حي اليرموك مسجد يحيى غنام الحميد (البر) ومسجد اليرموك، وفي مسجدي مجاهد بن جبير وعبدالكريم البلوي في حي المهرجان، ومسجد خالد بن الوليد في العزيزية، ومسجد الصالحين في البوادي، ومسجد حجيج العتيبي في حي الجزيرة.
ودعا السبيعي جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، ولبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتعاون مع فرق التنظيم لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل قيادته الرشيدة.

روابط ذات صلة

هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية

هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية
النفط يرتفع بنسبة 2 % ويتخطى 40 دولارا

النفط يرتفع بنسبة 2 % ويتخطى 40 دولارا
تشغيل أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض يوليو المقبل

تشغيل أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض يوليو المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*