زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة إيلام الإيرانية

المناطق - الرياض

أعلنت “وكالة مهر للانباء” الإيرانية أن زلازالاً بقوة 5 درجات على مقياس رختر ضرب اليوم الأربعاء، محافظة إيلام غرب إيران على مقربة من الحدود العراقية.

وقالت الوكالة، إن الزلزال الذي وقع ظهر الأربعاء، هز مقاطعة صالح أباد بمدينة مهران جنوب إيلام بعمق 11 كم، في حين لم ترد أي معلومات عن الخسائر حتى كتابة هذا الخبر.

وتقع بلدة مهران على الحدود العراقية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 17 ألف نسمة، على بعد 85 كيلو مترا جنوب محافظة إيلام، وتعد من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين بالإضافة إلى البضائع.