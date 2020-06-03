إغلاق حسابات القادة الأمنيين بالعراق على وسائل التواصل

المناطق - الرياض

أصدر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الاثنين، بغلق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما أفاد به إعلان عن وزارة الدفاع العراقية.

بدوره، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان صحافي مقتضب، إن “وزير الدفاع أمر بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقيادة العمليات، والوحدات، والتشكيلات التابعة لوزارة الدفاع، وقادة الفرق والآمرين”.

يذكر أن ضباطاً وقادة في الجيش العراقي يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تنشر تصريحات ومعلومات غير دقيقة من حسابات تدعي عائديتها لهم.