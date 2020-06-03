الدورة القادمة لمنتدى دافوس ستركز على الخلل الاجتماعي الذي كشفته جائحة كورونا

المناطق-يوسف المطيري

قال منظمو “المنتدى الاقتصادي العالمي” اليوم الأربعاء، إن الدورة القادمة للمنتدى، والتي ستقام تحت شعار “إعادة الضبط الكبرى” في كانون ثان/يناير، ستركز على موضوعات من بينها أوجه الخلل الاجتماعي وغياب المساواة التي كشفتها أزمة جائحة كورونا.

وفي تغيير لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، لن تعقد قمة 2021 لقادة الدول ورؤساء الشركات في مكانها المعتاد في منتجع دافوس الجبلي السويسري فحسب، وإنما أيضا كحدث حواري عبر الإنترنت بمساهمة قوية من الأجيال الشابة من جميع أنحاء العالم.

وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، في بيان، “من الضروري إجراء إعادة ضبط كبيرة من أجل بناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة كل البشر”.

وأضاف أن “الأزمة الصحية العالمية قد كشفت عدم إمكانية استدامة نظامنا القديم من حيث التماسك الاجتماعي وغياب تكافؤ الفرص والشمول”.

كما شدد مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي على ضرورة معالجة قضايا العنصرية والتمييز.