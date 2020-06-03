الهيئة العامة لعقارات الدولة تفتتح فرعها بمنطقة تبوك

المناطق- تبوك :

أفتتحت الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً فرعها بمنطقة تبوك ، وتكليف مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة أحمد بن عبدالمحسن البازعي مديراً عاما للفرع .

ويقع المقر الجديد للهيئة في مبنى فرع وزارة المالية بتبوك ، إنطلاقا من حرصها وأهتمامها بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة .

وتأتي مهام عمل الفرع بمنطقة تبوك تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة بالمنطقة ، وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل ، بالإضافة إلى الإشراف عليها وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها وتخصيصها للإستخدامات المختلفة وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء ووضع السياسات العامة المتصلة بشؤون عقارات الدولة والخطط والبرامج اللازمة التنفيذها ، كما تكمن مهام الفرع في إقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة ، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها ، وإقرار تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية ، وأعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة بمنطقة تبوك .

وفيما يتعلق بآلية وأنظمة الفرع الخاصة بشؤون عقارات الدولة ، فتكمن في حفظ أصول صكوك ملكية العقارات ، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة ، ووضع قواعد وضوابط الاستثمار والتصرف فيها ،و وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها أو استئجارها ، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة .