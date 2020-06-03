محافظ أملج ينقل تعازي أمير المنطقة لاسرة بن غنيم

املج - فايز السميري:

نقل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي تعازي صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك في وفاة الشيخ معوض بن سليمان ابن غنيم ، ومواساة سموه لابناء الفقيد وكافة افراد اسرته سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، يذكر ان الفقيد احد اعيان محافظة املج.

من جهته اعرب ابنه العمدة عبدالرزاق عن بالغ شكرهم لأمير المنطقة على مواساته التي خففت من مصابهم سائلاً الله تعالى ان لايريه مكروه ويجعل ذلك في ميزان حسناته واردف الشكر ايضاً لمحافظ املج على مؤازرته لهم مؤكداْ على التزام الجميع بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.