بر جدة تعايد الأيتام بتوزيع العيديات والهدايا

عادل الزهراني - جدة

استقبلت جمعية البر بجدة عيد الفطر المبارك بتوزيع الهدايا والعيديات على مستفيدي دور الضيافة والرعاية الاجتماعية من الأيتام وذلك لمشاركتهم فرحة العيد وإدخال السرور إلى قلوبهم.

وشهد عيد هذا العام العديد من الاحترازات والأنظمة الوقائية للمحافظة على الأبناء والفتيات من الأيتام وذلك بإقامة فعاليات ثقافية وترفيهية وفق أنظمة السلامة والتباعد الاجتماعي، حيث حرصت الجمعية بمشاركة 8 ممرضين ومنسوبين على قياس درجة الحرارة بمعدل 3 مرات يومياً للتأكد من سلامة الجميع، وتوفير المعقمات والكمامات وتنظيف المقار بشكل دائم ، وفتح 4 قنوات للاتصال على مدار 24 ساعة، وتوفير مقرين للحجر في حال وجود حالات – لا سمح الله – .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أنه لم تسجل أي إصابة بفايروس كورونا المستجد ولله الحمد بين الأيتام والمنسوبين ، فيما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة حفظها الله ولكافة أفراد الشعب السعودي سائلاً المولى أن يرفع البلاء والوباء ، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وقال الدكتور قاضي بهذه المناسبة : منذ بداية الجائحة تعايشنا في (البر) مع الظروف والتحديات بالإنجاز وتطوير الخدمات، واستحدثنا خدمات الكترونية كانت ملائمة للمرحلة بتطبيق الإجراءات الوقائية ، ونجحنا بتسهيل خدمة تواصل للمساهمين وللمستفيدين بطرق الكترونية (عن بعد) استفادت منها جمعيات أخرى ، كما نتطلع لمواصلة العطاء لخدمة الجهات المستفيدة من خدمات جمعيتنا من الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي وفق أعلى المعايير وبما يحقق رغباتهم وتطلعاتهم.