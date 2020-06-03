عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

محافظ املج يطمئن على صحة العلاطي

محافظ املج يطمئن على صحة العلاطي

منطقة تبوك
الصحة : حالات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز ال ٢٠٠٠ حالة

الصحة : حالات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز ال ٢٠٠٠ حالة

أبرز المواد
“الرياض الخضراء”… مشروع بيئي طموح لجودة الحياة

“الرياض الخضراء”… مشروع بيئي طموح لجودة الحياة

أبرز المواد
سمو وزير الثقافة يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المتحف الوطني

سمو وزير الثقافة يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المتحف الوطني

أبرز المواد

الصحة : حالات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز ال ٢٠٠٠ حالة

الصحة : حالات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز ال ٢٠٠٠ حالة
http://almnatiq.net/?p=870574
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2171 حالة جديدة ، وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل عدد حالات التعافي اليوم 2369  وبالتالي يصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 68159 حالة حتى الآن.

ووصلت حالات الوفاه إلى 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة.

وحصلة مدينة الرياض على أكبر نسبة إصابة بالفيروس بمعدل 683 حالة جديدة ، تليها منطقة جدة بعدد 418 حالة جديدة ، وأتت مكة بعدد إصابات يصل إلى 279 ، المدينة المنورة 167  ، الدمام 133 ، الطائف 85 ، القطيف 70 ، الخبر 54 ، الهفوف 31 ، الجبيل 26 ، خميس مشيط 25 ، ينبع 12 ، الموية 12 ، صبيا 12 ، المزاحمية 12.

تقرير وزارة الصحة :

 

 

 

روابط ذات صلة

“الرياض الخضراء”… مشروع بيئي طموح لجودة الحياة

“الرياض الخضراء”… مشروع بيئي طموح لجودة الحياة
سمو وزير الثقافة يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المتحف الوطني

سمو وزير الثقافة يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المتحف الوطني
إغلاق حسابات القادة الأمنيين بالعراق على وسائل التواصل

إغلاق حسابات القادة الأمنيين بالعراق على وسائل التواصل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*