محافظ املج يطمئن على صحة العلاطي

أملج _ فايز السميري

نقل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي تهاني وتحيات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك الى عضو مجلس المنطقة الاسبق سلامه بن سالم العلاطي للاطمئنان على صحته وتهنئته بالعيد.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها البازعي مساء امس التقى بها “العلاطي” في منزله واطمأن على صحته بعد خروجه من المستشفى اثر وعكة صحية ألمت به متمنيا له الشفاء العاجل وان يمتعه الله بالصحة والعافية.

من جهته اعرب العلاطي عن شكره لسمو امير المنطقة وتفقده الغير مستغرب والدائم لاحوال المواطنين مثنيا الشكر للمحافظ على متابعته والاطنئنان على صحته سائلا الله تعالى ان يجزيهم خير الجزاء ويعظم لهم المثوبة.