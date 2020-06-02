أمين عسير يدشن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” لحجز المواعيد للمراجعين

المناطق _ عسير

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” بأمانة منطقة عسير .

و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” سيتيح للأمانة استقبال كافة المراجعين و المستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق و ذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من اجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية

و نوه الى أن الأمانة ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات البلدية ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة .

و قال إن أمانة المنطقة حريصة على تقديم كافة الخدمات بكل يسر و سهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية و حرصا منها على سلامة و صحة الجميع فقد اتيحت هذه الخدمة للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تعد الأولى من بين أمانات المملكة في اطلاق تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” و الذي يسهل على كافة المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة و وكلاء الأمانة و رؤساء البلديات و كافة الأقسام لإنهاء كافة خدماتهم البلدية الكترونيا .