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أمين عسير يدشن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” لحجز المواعيد للمراجعين

أمين عسير يدشن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” لحجز المواعيد للمراجعين
http://almnatiq.net/?p=870585
المناطق _ عسير

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” بأمانة منطقة عسير .
و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” سيتيح للأمانة استقبال كافة المراجعين و المستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق و ذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من اجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
و نوه الى أن الأمانة ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات البلدية ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة .
و قال إن أمانة المنطقة حريصة على تقديم كافة الخدمات بكل يسر و سهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية و حرصا منها على سلامة و صحة الجميع فقد اتيحت هذه الخدمة للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تعد الأولى من بين أمانات المملكة في اطلاق تطبيق ” إدارة خدمة العملاء ” و الذي يسهل على كافة المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة و وكلاء الأمانة و رؤساء البلديات و كافة الأقسام لإنهاء كافة خدماتهم البلدية الكترونيا .

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