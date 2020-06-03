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سمو وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

سمو وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

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سمو وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

سمو وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=870602
المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تم بحث الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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