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أمير القصيم يقلد الحسين رتبته الجديدة “رائد”

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أمير القصيم يقلد الحسين رتبته الجديدة “رائد”

أمير القصيم يقلد الحسين رتبته الجديدة “رائد”
http://almnatiq.net/?p=870608
المناطق _ بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم ، عبدالكريم بن عبدالله الحسين المرافق الشخصي لسمو نائب أمير منطقة القصيم رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة “رائد”, وهنأ سموه الرائد الحسين على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

من جانبه , رفع الرائد الحسين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الثقة الغالية التي ستكون – بمشيئة الله – حافزاً له لبذل المزيد من الجهد , والتفاني في العمل , مقدراً لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه دعمهما وتوجيهاتهما الدائمة له طوال مسيرته ، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر – حفظهم الله ـ.

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