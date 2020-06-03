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أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة

أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة

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أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة

أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=870621
الجوف _ محمد الحسن

اطلع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمس، على سارية العَلَم التي ترفع راية التوحيد بعد الانتهاء من أعمالها في وسط غرب مدينة سكاكا، وروعي فيها تطبيق أعلى المعايير والمواصفات
القياسية التي طُبقت في التصميم والتنفيذ للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان الممكنة للحفاظ على متانة التنفيذ والإنشاء وقدرتها على الاستمرار.
وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أن “العلم الوطني” الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه بحيث يكون مقاوماً لعوامل الطقس المختلفة من حيث المتانة والقوة والنوعية والجودة بطول 12 مترا وعرض 18 مترا يجعله الأكبر في المنطقة، واتخذت قاعدة السارية لتعلو راية التوحيد على ارتفاع أكثر من 65 متراً خفاقة بمدينة سكاكا ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة ومن عدة أطراف ومداخل من المدينة نظراً لموقع السارية الإستراتيجي الذي يقع غرب مدينة سكاكا .
وأكد العيسى أن أمانة منطقة الجوف اتخذت عند اعتزامها البدء في العمل دراسة كافة الأبعاد التي تسهم في نجاح تنفيذ مثل هذا التصميم من حيث قوة وصلابة المعدن المستخدم (الحديد المجلفن) المقاوم
للصدأ شديد الصلابة وبلغ وزن المعدن المستخدم في السارية ( 1 طن) وقاعدة خرسانية ضخمة تتحمل وزن السارية) .
يذكر أن راية التوحيد تجسد الوحدة والترابط بين القيادة والمواطن وسيكون أحد أبرز المعالم الحضارية بمنطقة الجوف وسيضيف لها رونقاً وجمالاً .

 

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