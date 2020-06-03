احدث الأخبار

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف
أبرز المواد
 بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك
منطقة تبوك
 أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة
منطقة الجوف
 تعيين المرأة على سلك القضائي لأعضاء النيابة العامة يأتي تعزيزاً لمكانتها وحضورها في خدمة الوطن لدى القيادة الرشيدة
أبرز المواد
 6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال لأكثر من 17 ألف منشأة واعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا
أبرز المواد
 شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من عشرة متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يقلد الحسين رتبته الجديدة “رائد”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يتسلم تقريرا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتعقيم وتجهيز الجوامع والمساجد
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
أبرز المواد
 تقرير اقتصادي أكاديمي يدعو إلى سياسات هيكلية مؤقتة لدعم الاقتصادات على تجاوز أزمة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يدشن عدد من مشروعات امانة المنطقة بقيمة تتجاوز الـ 174 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرفع الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة نظير ما قدمته من جهود كبيرة لمواجهة فايروس كورونا المستجد
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف

أبرز المواد
بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك

بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك

منطقة تبوك
أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة

أمانة الجوف تُنهي أعمال أطول سارية عَلَم بالمنطقة

منطقة الجوف
تعيين المرأة على سلك القضائي لأعضاء النيابة العامة يأتي تعزيزاً لمكانتها وحضورها في خدمة الوطن لدى القيادة الرشيدة

تعيين المرأة على سلك القضائي لأعضاء النيابة العامة يأتي تعزيزاً لمكانتها وحضورها في خدمة الوطن لدى القيادة الرشيدة

أبرز المواد

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف

سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=870625

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي.

واستمع سموه الى خطة عمل فرع الرئاسة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال فترة العمل عن بعد ، وقد بلغ عدد إجمالي المناشط والجوانب التوعويه 234 ألفاً والمستفيدين منها اكثر من 12 مليون مستفيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
وتوسيع الاستفادة من خِدْماتها في الإجراءات والتدابير الاحترازية عن جائحة كورونا والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
ونوه سمو أمير منطقة جازان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم عبر مختلف البرامج التوعوية، مثنياً سموه على جهود فرع الرئاسة العامة وما تقوم به من أعمال جليلة .

من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان المالكي، عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع, وما استمع له من توجيهات من سمو أمير خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة للمساهمة في توعية المجتمع على تنفيذ الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار جائحة كورونا .

روابط ذات صلة

تعيين المرأة على سلك القضائي لأعضاء النيابة العامة يأتي تعزيزاً لمكانتها وحضورها في خدمة الوطن لدى القيادة الرشيدة

تعيين المرأة على سلك القضائي لأعضاء النيابة العامة يأتي تعزيزاً لمكانتها وحضورها في خدمة الوطن لدى القيادة الرشيدة
6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال لأكثر من 17 ألف منشأة واعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

6 مبادرات استراتيجية بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال لأكثر من 17 ألف منشأة واعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا
شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من عشرة متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة

شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من عشرة متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*