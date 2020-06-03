سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي.

واستمع سموه الى خطة عمل فرع الرئاسة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال فترة العمل عن بعد ، وقد بلغ عدد إجمالي المناشط والجوانب التوعويه 234 ألفاً والمستفيدين منها اكثر من 12 مليون مستفيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

وتوسيع الاستفادة من خِدْماتها في الإجراءات والتدابير الاحترازية عن جائحة كورونا والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم عبر مختلف البرامج التوعوية، مثنياً سموه على جهود فرع الرئاسة العامة وما تقوم به من أعمال جليلة .

من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان المالكي، عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع, وما استمع له من توجيهات من سمو أمير خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة للمساهمة في توعية المجتمع على تنفيذ الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار جائحة كورونا .