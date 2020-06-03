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بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك

بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك

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بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك

بدء التسجيل بالفصل الصيفي في تقنية البنات بتبوك
http://almnatiq.net/?p=870626
المناطق- تبوك- منى الريس:

بدأت الكلية التقنية للبنات بمنطقه تبوك اليوم في استقبال طلبات التسجيل بالفصل التدريبي الصيفي لهذا العام في المقررات النظرية فقط والتي تتفق طبيعتها مع نموذج التدريب ” عن بعد ” وذلك من خلال شاشة تسجيل المقررات عبر نظام رايات .
وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك هيفاء الصقر أن مجلس الكلية اعتمد تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي تماشياً مع توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق خطط التدريب المناسبة للمتدربات مشيرةً إلى أن بداية التدريب في الفصل الصيفي ستكون بتاريخ 15/ 10/ 1441 هـ ويستمر لمدة 9 أسابيع مضيفةً أن الكلية أتاحت التسجيل في 31 مقرراً تدريبياً نظرياً في مختلف التخصصات التدريبية “الحاسب الآلي والتقنية الإدارية وتقنية التزيين النسائي والدراسات العامة” .
ورحبت الصقر بمتدربات الكليات في مناطق المملكة للتسجيل كزائرات والاستفادة من البرنامج لضمان إنجاز خطتهن التدريبية على أكمل وجه .

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