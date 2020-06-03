القطيف: تكريم الموظفين المساندين نظير جهودهم في التصدي لجائحة كورونا

المناطق _ القطيف

كرمت بلدية محافظة القطيف، اليوم الأربعاء 11/10/1441هـ عدد من منسوبي الأمانة والبلديات المساندين نظير جهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، خلال فترة منع التجول.

و قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني: لا شك أن البلدية تشرف على محافظة كبيرة تتواجد فيها منشآت تجارية كثيرة وتحتاج الى جهد مضاعف في عملية الرقابة، وقد واجهت البلدية ومنسوبيها هذا التحدي في تحقيق نجاحات ومؤشرات عالية من خلال تطبيق أفضل المعايير والطرق الاحترازية، إضافة الى المبادرات النوعية والتي حظيت بتفاعل المجتمع، داعيا أن يرفع الله هذا الوباء ويحفظ وطننا ومواطنيه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، في ظل حكومتنا الرشيدة.

من جهتهم عبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين أن عملهم ما كان إلا ثمرة توجيهات المسؤولين في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التحديات والتي أسهمت بالارتقاء في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة وتقديم كافة الخدمات الآمنة في سبيل سلامة المواطنين في المنطقة.

من جهته بارك لهم المشرف العام على الأعمال التشغيلية للبلدية المهندس علي المطرود هذه الجهود وعبر عن شكره وامتنانه لهم على ما قدموه من تفاني وإخلاص وتميز في العمل وفي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف الى سلامة الغذاء وسلامة الانسان.

يشار إلى أن التكريم اتبع فيه الاجراءات الاحترازية من خلال تحديد أوقات مختلفة لكل دفعه، كما تم وضع نقاط تباعد بين الكراسي لا تقل مترين.