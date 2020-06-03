تعليم تبوك ينفذ البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في أماكن العمل

تبوك _ فايز السميري

بمتابعة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، قامت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بتنفيذ البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية مع استئناف العمل في الإدارات الحكومية.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك خالد الفقير أنه تم تجهيز المباني التعليمية التابعة للإدارة، وكان من ضمن التجهيزات، توفير أجهزة الفحص وقياس درجة الحرارة، والتأكد من التزام الموظفين والمراجعين بالقواعد الصحية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أنه تم توزيع المنشورات التوعوية، ووضع الملصقات الإرشادية الأرضية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، و التحذيرية بشأن أهمية الكمامات الطبية، والتنبيه بعدم لمس الأسطح المختلفة فيما جرى تخصيص غرف عزل للأشخاص المشتبه إصابتهم بها إلى حين تدخل الجهات ذات الاختصاص.