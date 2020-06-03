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تعداد السكان بدولة الكويت 4 مليون و800 ألف، يمثل الكويتيون منهم مليونا و450 ألفا، وغير المواطنين ثلاثة ملايين و350 ألفا

“30 % فقط مواطنين”.. الكويت تسعى لتصحيح التركيبة السكانية داخل البلاد

“30 % فقط مواطنين”.. الكويت تسعى لتصحيح التركيبة السكانية داخل البلاد
http://almnatiq.net/?p=870655
المناطق - الرياض

قال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتى، اليوم الأربعاء، إن بلاده أمام تحد مستقبلى يتمثل فى خلل التركيبة السكانية، مضيفا أن الوضع المثالى لها يتمثل فى أن يشكل الكويتيون نسبة 70% وغير الكويتيين 30% من السكان.

ونشر موقع سكاى نيوز عربية أن الصباح أوضح أن تعداد السكان بدولة الكويت أربعة ملايين و800 ألف، يمثل الكويتيون منهم مليونا و450 ألفا، وغير المواطنين ثلاثة ملايين و350 ألفا، أى أن نسبة الكويتيين تبلغ 30%، وغير الكويتيين 70%، واصفا ذلك بـ”الخلل الكبير”.

وأدت أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى الكويت، وما صاحبها من خروج عشرات آلاف المخالفين لقانون الإقامة، إلى ارتفاع حدة المطالبات بتعديل التركيبة السكانية.

وأضاف الصباح، الذى كان يتحدث لرؤساء تحرير الصحف المحلية، أن “صحة المواطن والمقيم أهم من الاقتصاد، ونحن أمام معادلة صعبة، لذا نعمل وفق إمكانياتنا المتاحة لتضييق الهوة وتقليل الأضرار بقدر الإمكان عن طريق تمرير الحزمة الاقتصادية”.

وتابع قائلا: إن الأزمة الصحية واكبها انهيار أسعار النفط من 65 دولارا إلى 11 دولارا، وكذلك انهيار الأسواق العالمية التى تستثمر فيها دولة الكويت بكل أموالها ومحافظها ، ولكن كانت لدينا مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أى أزمة”.

وتحدث رئيس الوزراء عن تنويع مصادر الدخل: “لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط لأن هذا الأمر صعب، ويجب أن ننوع مصادر الدخل فى البلاد”.

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