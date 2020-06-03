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مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

منطقة القصيم

مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم

مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم
http://almnatiq.net/?p=870665
المناطق - بريدة

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح اليوم الأربعاء اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وذلك بحضور مساعديه وأعضاء اللجنة في قطاعي البنين والبنات .
وأكد أمين عام إدارة تعليم القصيم ابراهيم الخطيب أن الاجتماع شهد استعراض خطط وتقارير الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد والصعوبات التي تواجه تحقيق الهدف المرسوم لضمان بداية عام دراسي متميز تبعا لكافة الظروف .
وأوضح أن مؤشرات الأداء الرقمية تكشف أن مسارات العمل والتجويد تمضي بشكل مؤسسي عبر رصد كافة الأعمال المنفذة أو التي تحت التنفيذ وكذلك الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه الأعمال المنفذة .
من جهته قدم الفريح شكره وتقديره لكافة الزملاء والزميلات في كافة المكاتب والإدارات والأقسام والمدارس على جهودهم في إنجاح العام الدراسي الحالي برغم الظروف التي واكبت جائحة فايروس كورونا المستجد مؤكدًا الحرص على ممارسة تنفيذ الخطط والمسارات التي تدعم انطلاقة عام دراسي قادم بشكل منظم ومتين .

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