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كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب

كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب
http://almnatiq.net/?p=870685
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام مصرية، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن أسرة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، أحمد فتحي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكتبت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب المصري، على حسابها في فيسبوك أنها أصيبت وبناتها بفيروس كورونا، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وجاءت تدوينه زوجة اللاعب أحمد فتحي كالآتي: “ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي”.

وذكرت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي يخضع للعزل المنزلي، بعد أن جاءت أول نتيجة للفحص “سلبية”.

كما أن أسرته أصيبت بفيروس كورونا خارج مدينة القاهرة، بعد أن صحبهم منذ أيام إلى مدينة العين السخنة.

وسجلت مصر، الثلاثاء، تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لليوم الثاني على التوالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة والسكان في البلاد.

وأوضح البيان اليومي الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، في انخفاض عما جرى تسجيله الاثنين حيث رصدت 1399 حالة.

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