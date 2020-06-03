احدث الأخبار

“سدايا” و”معهد الإدارة” يوقعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات
أبرز المواد
 سناب شات يحظر منشورات ترامب
أبرز المواد
 كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب
أبرز المواد
 الدراجة الهوائية في يومها العالمي.. صحة ومواصلات مجانا
منوعات
 جامعة الملك فهد تحقق المركز الرابع عالمياً في براءات الاختراع
أبرز المواد
 الأعلى في أوروبا.. إصابات كورونا بروسيا تتجاوز 430 ألفا
أبرز المواد
 أمير نجران يكشف أسباب تزايد إصابات كورونا بالمنطقة
منطقة نجران
 تعرف على موقع أنظف هواء في العالم
أبرز المواد
 الصحة العالمية تستأنف اختبارات “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا
أبرز المواد
 مدير تعليم القصيم يترأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم
منطقة القصيم
 عيادة طبية” تستقبل مستفيدي ومراجعي “تعليم القصيم
منطقة القصيم
 “30 % فقط مواطنين”.. الكويت تسعى لتصحيح التركيبة السكانية داخل البلاد
أبرز المواد
“سدايا” و”معهد الإدارة” يوقعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات

“سدايا” و”معهد الإدارة” يوقعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات

أبرز المواد
سناب شات يحظر منشورات ترامب

سناب شات يحظر منشورات ترامب

أبرز المواد
كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب

كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب

أبرز المواد
الدراجة الهوائية في يومها العالمي.. صحة ومواصلات مجانا

الدراجة الهوائية في يومها العالمي.. صحة ومواصلات مجانا

منوعات

“سدايا” و”معهد الإدارة” يوقعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات

“سدايا” و”معهد الإدارة” يوقعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات
http://almnatiq.net/?p=870691
المناطق - واس

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومعهد الإدارة العامة مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات التطبيقية والاستشارات وتطوير الموارد البشرية والهياكل التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ووقعت المذكرة بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم في مقر الهيئة، حيث وقعها معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأستاذ صالح بن محمد العثيم ، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني .
وتنظم المذكرة تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الإدارية، إضافة إلى التعاون في إجراء الدراسات التطبيقية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء الاستشارات الإدارية المتعلقة بإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية، ومراجعة وتحديث اللوائح الإدارية والمالية وتطوير إجراءات العمل.
ويشمل التعاون إعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخدمات التقنية المقدمة للجهات الحكومية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم كفاءة التطوير والتدريب والدراسات التطبيقية، من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتعمل “سدايا” على إعداد الخطة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 وإطلاق قدراتها، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال الجهات الإستراتيجية التابعة لها: مركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.
بدوره يسهم معهد الإدارة العامة في رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وإعدادية، وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى الإسهام والتنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والأجهزة الحكومية ، إضافة إلى ذلك يهدف المعهد من خلال نشاط الدراسات التطبيقية، إلى تشخيص وفهم واستشراف القضايا والمشكلات الإدارية بمفهومها الشامل في المملكة بطرق علمية أكثر دقة للوصول إلى حلول وتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

روابط ذات صلة

سناب شات يحظر منشورات ترامب

سناب شات يحظر منشورات ترامب
كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب

كورونا يصيب أسرة أحمد فتحي.. وعزل منزلي للاعب
جامعة الملك فهد تحقق المركز الرابع عالمياً في براءات الاختراع

جامعة الملك فهد تحقق المركز الرابع عالمياً في براءات الاختراع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*