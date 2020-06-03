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“التجارة”: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات و22 مليون كمامة مخزّنة خلال الفترة الماضية.

“التجارة”: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات و22 مليون كمامة مخزّنة خلال الفترة الماضية.

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“التجارة”: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات و22 مليون كمامة مخزّنة خلال الفترة الماضية.

“التجارة”: ضبط 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات و22 مليون كمامة مخزّنة خلال الفترة الماضية.
http://almnatiq.net/?p=870694
المناطق - الرياض

ضبطت وزارة التجارة 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات على بعض منافذ البيع التجارية في جميع مناطق المملكة، حيث قامت فرق التجارة الرقابية بإصدار غرامات فورية على المخالفين الذين استغلوا أزمة جائحة كورونا لرفع الأسعار.

وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء بأن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق تلتها منطقة مكة ثم المنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وجازان ثم عسير ومنطقة حائل والجوف ونجران والباحة وتبوك وأخيرا الحدود الشمالية.

كما أعلنت التجارة بأنها ضبطت خلال الفترة الماضية 22 مليون كما مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة وقامت بإعادة ضخها للأسواق لبيعها بأسعار عادلة للمستهلك.

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