كيف تميزت منصة ايتورو في عالم تداول الأسهم في السنوات الأخيرة؟

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من بين الآلاف من الوسطاء عبر الإنترنت الذين يسمحون في الآونة الأخيرة بتداول مجموعة كاملة من الأصول بنقرة زر واحدة، فإن معرفة أي منصة يمكن استخدامها يمكن أن تكون مهمة صعبة.

وفي حين أن بعض المتداولين سيسعون إلى العثور على أكثر منصة سهلة الاستخدام في السوق، يفضل البعض الآخر الوسطاء برسوم منخفضة للغاية، وسوف نستعرض في المقال التالي واحدة من أبرز منصات التداول العالمية ايتورو.

ولقد حققت ايتورو معدل نمو كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مع قدرتها كوسيط عبر الإنترنت في خدمة أكثر من 10 ملايين مستخدم من جميع أنحاء العالم.

ما هي منصة ايتورو ؟

تعد منصة إيتورو الوسيط الاكثر فاعلية عبر الإنترنت لتداول الأسهم والعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة حول العالم، وتمتلك الشركة قاعدتها في أوروبا والعديد من المكاتب الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم في دول مثل المملكة المتحدة وقبرص والولايات المتحدة وأستراليا.

ويشمل التداول عبر ايتورو، الأسهم التقليدية في سوق الأسهم والعملات المشفرة، و من حيث عرض عقود الفروقات، يشمل هذا كل شيء من الفوركس مؤشرات سوق الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع والمزيد.

إيجابيات الاستثمار في الأسهم عبر ايتورو

تقدم ايتورو عرض مميز لمستثمرين، من خلال إطلاق عرضها الجديد : الاستثمار في الاسهم بدون عمولات، وتحديدا الاسهم الاميركية هي ومنها اسهم جنرال موتورز وتسلا، وأمازون وأبل وفيسبوك وجوجل، وغيرها الكثير من الأسهم الأمريكية العادية،بدون دفع اي عمولات اضافية، وهي العمولة الصفرية، والتي تتيح للمستثمرين الاستثمار بتكاليف أقل.

واحدة من الفوائد الشاملة لاستخدام منصة مثل ايتورو، هي أن الوسيط مناسب للمتداولين الجدد، وبغض النظر عن تجربته، فإن بيع وشراء الأصول عبر موقع ايتورو الإلكتروني بسيط للغاية، كما أن ايتورو كانت من أوائل رواد ظاهرة التجارة الاجتماعية.

ميزة النسخ: حيث لا يسمح ذلك للمستثمرين العاديين فقط بمشاركة ومناقشة واستراتيجيات المحفظة، ولكن من خلال ميزة نسخ التداول، يمكن للمتداولين عديمي الخبرة نسخ تداولات المستثمرين الآخرين، إلى جانب العدد الهائل من الأدوات المالية المتاحة على المنصة، التي جعلت ايتورو واحدة من أسرع وسطاء الأسهم عبر الإنترنت نموًا في السنوات الأخيرة.

الوضع التنظيمي: يُصرح لـ”ايتورو” من قبل ثلاث هيئات مالية رئيسية، في ولاية قبرص الرئيسية، يشمل ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، و التفويض الأكثر صرامة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

وتدعم ايتورو عدداً كبيراً من طرق الدفع اليومية، في حين أن هذا يشمل بطاقات الخصم / الائتمان التقليدية والتحويلات من الحساب المصرفي، وتستضيف المنصة أيضا محافظ إلكترونية مثل PayPal و Skrill.

ما الأصول التي يمكن تداولها عبر ايتورو؟

ايتورو تركز في الأصل على العقود مقابل الفروقات وعقود الفروقات، ولا يزال هناك اعتقاد خاطئ في المجال العام أنه بصرف النظر عن الأداة المالية التي تستثمر فيها، فأنت لا تملك الأصل بالفعل.

الأسهم والأوراق المالية

عندما تقوم بشراء والأسهم التقليدية عبر ايتورو ، فإنك تحتفظ بالملكية الكاملة للأصول – بنفس الطريقة تماما كما تفعل مع أي وسيط أسهم تقليدي آخر ومن خلال شراء الأسهم عبر ايتورو، ستكون معتاد على توزيع الأرباح.

العملات الرقمية

العملات الرقمية هي الأداة المالية الأخرى الوحيدة التي يمكنك امتلاكها بالكامل في ايتورو، ولكن ضع في اعتبارك أنه على الرغم من امتلاكك للعملات المشفرة الأساسية من الناحية الفنية، على عكس عقد CFD ببساطة، فلن تتمكن من سحب عملاتك المعدنية إلى محفظة خارجية، وإذا كنت ترغب في سحب التشفير إلى محفظتك الخاصة، فستحتاج إلى استخدام تبادل كامل.

عملة مشفرة

كما هو الحال بالنسبة للاستثمار في الأسهم، ستمتلك العملة الرقمية الأساسية، وإذا كنت لا تستوفي المتطلبات، فيس تستثمر بدلاً من ذلك في العقود مقابل الفروقات.

ومن حيث العملات الرقمية التي يمكنك شراؤها وبيعها في ايتورو، تغطي 16 زوجا من العملات المشفرة مقابل الدولار مثل BTC / USD و ETH / USDو BTC / USD، و يمكنك أيضا تداول العملات الرقمية مقابل عدد من العملات الورقية الأساسية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

تداول الفوركس عبر ايتورو

أحد أكثر أقسام منصة ايتورو استخداما هو قسم الفوركس، حيث تستضيف المنصة العشرات من أزواج العملات القابلة للتداول.

وتغطي ايتورو أيضا مؤشرات سوق الأوراق المالية من هونغ كونغ واليابان وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة التي يتم تسهيلها من قبل مؤسسات معروفة مثل iShares و Vanguard.

الودائع والسحوبات في منصة ايتورو

تقبل ايتورو بطاقات الخصم / الائتمان التقليدية، والأسلاك المصرفية ، و PayPal، و Skrill، و WebMoney، وما لم تكن تقوم بإجراء تحويل مصرفي تقليدي ، فإن معظم أنواع الودائع الأخرى يتم إضافتها على الفور.

كيفية فتح حساب في ايتورو ؟

هناك فائدة أخرى لاختيار ايتورو من بين الوسطاء التقليديين عبر الإنترنت، وهي أن عملية تسجيل الحساب سهلة للغاية، فإذا كان لديك كل المعلومات المطلوبة، يمكنك فتح الحساب في أقل من 15 دقيقة.

وللبدء، ستحتاج إلى التوجه إلى الصفحة الرئيسية الرسمية لـ”ايتورو” والنقر على زر “JOIN NOW”، و سيتطلب منك ذلك إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل اسمك الكامل وعنوان المنزل ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني.