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الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يحذر من التقلبات الجوية على عدد من المحافظات

الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يحذر من التقلبات الجوية على عدد من المحافظات

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مدير شرطة الخرج يقلد مدير قسم التحريات والبحث الجنائي رتبته الجديدة

مدير شرطة الخرج يقلد مدير قسم التحريات والبحث الجنائي رتبته الجديدة

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سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الجديدة أثناء السفر عبر المطارات

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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في كابول

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في كابول
http://almnatiq.net/?p=870703
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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