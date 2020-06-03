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الهند.. إعصار “نيسارغا” يجتاح بومباي

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الهند.. إعصار “نيسارغا” يجتاح بومباي

الهند.. إعصار “نيسارغا” يجتاح بومباي
http://almnatiq.net/?p=870709
المناطق - وكالات

ضرب الإعصار نيسارغا جنوبي مدينة بومباي، العاصمة المالية للهند، مهددا بحدوث فيضانات تغمر الشواطئ والأحياء الفقيرة، وتفاقم احتمالات حدوث أزمة اقتصادية، في حين تكافح سلطات المدينة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشير توقعات وكالة الأرصاد الجوية أن يصاحب الإعصار أمطار غزيرة ورياح عاتية بسرعة تتراوح ما بين من 100 إلى 110 كيلومترات في الساعة، بعد أن ضرب الشاطئ بالقرب من مدينة أليباغ، التي تقع على بعد حوالي 98 كيلومترًا جنوب بومباي.

وترك سكان منازلهم في الأحياء الفقيرة بالمدينة، وقام مسؤولون محليون بدوريات في الشوارع لأمر السكان بالبقاء في الداخل. وبينما دكت الرياح العاتية منازل الصفيح القريبة من الشواطئ، تم إجلاء نحو عشرة آلاف من سكان المدن من منازلهم.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه مع ندرة العواصف القوية، لم تكن هناك ملاجئ من الأعاصير سابقا في المدينة، وتم تحويل العديد من المباني الكبيرة والمتينة في المدينة بالفعل إلى مرافق عزل لمرضى فيروس كورونا.

ولفت مسؤولون إلى أن نحو 200 من مصابي الفيروس في بومباي نقلوا من مستشفى مخيم ميداني إلى منشأة أخرى لتجنب خطر هبوب الرياح العاتية.

كما أجلت السلطات في ولايتي غوجارات وماهاراشترا الغربيتين حوالي 100 ألف شخص من المناطق المنخفضة، خوفا من إضعاف الفيضانات الشديدة للنظم الصحية، خاصة وأن الولايتين هما من بين أكثر المناطق تضررا من فيروس كورونا المستجد.

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