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الإطاحة بشخصين تورطا بتحويل أكثر من 1.4 مليون ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة

الإطاحة بشخصين تورطا بتحويل أكثر من 1.4 مليون ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة
http://almnatiq.net/?p=870718
المناطق - واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة ( في العقد الخامس من العمر ) تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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