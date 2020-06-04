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مجلس الأمن القومي الأمريكي: المملكة تستضيف مؤتمر للمانحين والحوثي يواصل عرقلة إيصال المساعدات

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مجلس الأمن القومي الأمريكي: المملكة تستضيف مؤتمر للمانحين والحوثي يواصل عرقلة إيصال المساعدات

مجلس الأمن القومي الأمريكي: المملكة تستضيف مؤتمر للمانحين والحوثي يواصل عرقلة إيصال المساعدات
http://almnatiq.net/?p=870722
المناطق - الرياض

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة شعب اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقال المجلس في بيانٍ نشره على موقعه الرسمي اليوم: “بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة، قدمتها لهم إيران”.
وشدد المجلس على أنه حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن.

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