“الخارجية”: لا إلزام للمواطنين بالعودة من الخارج

المناطق - الرياض

أجاب المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، أحمد الطويان، عن استفسار عمّا إذا كان هناك إلزام لعودة المواطنين من الخارج وبعضهم مستقر هناك أو مبتعث للدراسة.

وأوضح أن خدمة عودة المواطنين من الخارج خدمة اختيارية وليست إجبارية، تفتح المجال للمتقدم للعودة إلى المملكة، إذا رغب في ذلك، وتقوم السفارات برعاية المواطنين في البلد الذي هم فيه.

وأضاف أن كل من سجل اسمه في المنصة للعودة للمملكة سيعود بإذن الله إلى المملكة، وأن هناك أعدادا قليلة في بعض المحطات يتم تجميعهم في نقطة انطلاق واحدة، وقد يكونون في 3 بلدان.

وأشار إلى أن جهود السفارات كبيرة في ذلك، حتى في الدول التي لا يوجد فيها سفارات يكون بها سفير غير مقيم يتولى مهمة إحضار المواطنين من تلك البلد إلى نقطة انطلاق للعودة للمملكة.